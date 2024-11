Ante las preguntas de si el PSG debería ser sancionado, Retailleau dijo a Sud Radio que no descarta nada y pedirá explicaciones al club, que desde 2011 es propiedad de Qatar Sports Investments. Las reglas de la UEFA prohíben los mensajes políticos, y esto es un mensaje político , agregó.

El ministro también instó a los clubes a asegurarse de que la política no arruine el deporte, que siempre debe permanecer como una fuerza unificadora . En la red social X dijo que si vuelve a suceder un incidente similar podría considerar prohibir el despliegue de los llamados tifos de los clubes que no cumplan con las reglas.

El suceso ocurrió antes de que Francia reciba a Israel el 14 de noviembre en duelo de la Liga de Naciones. Esta semana, diversos grupos de personas protestaron frente a la Federación Francesa de Futbol para pedir la cancelación del cotejo.

Por su parte, UEFA confirmó que el PSG no se enfrentará a un proceso disciplinario por la pancarta desplegada en París. No ha-brá ningún caso disciplinario porque la pancarta que se exhibió no puede considerarse en este ca-so provocativa o insultante , afirmó un portavoz del organismo.

El año pasado, el Celtic escocés fue multado con 17 mil 500 euros después de que sus seguidores ondearan banderas palestinas en un juego de la Liga de Campeones.

