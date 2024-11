Quiero agradecerle al Atlas que me formó y me dio la oportunidad de hacerme futbolista y luego a cada uno de los equipos a los que pertenecí , agregó Guardado, quien inició su travesía en Europa con la experiencia de haber jugado la Copa del Mundo de 2006 bajo el mando de Ricardo Antonio La Volpe, quien lo hizo titular indiscutible para después convertirse en cinco veces mundialista con el Tricolor (2010, 2014, 2018, 2022), siendo Qatar su última justa.

Estoy en la cancha, porque aquí quería hacer pública mi decisión de dejar el futbol terminando esta campaña y de ser jugador profesional después de 19 años. Quiero agradecer a Jesús Martínez, quien me dio la oportunidad de retirarme en México. Sé que no salieron las cosas como queríamos, pero me voy orgulloso de pertenecer a esta institución , comentó quien fue capitán de la selección mexicana.

El Principito, cinco veces mundialista, pone fin a una carrera de 19 años y con recorrido en las canchas de México y Europa.

En el emblemático estadio Benito Villamarín, en medio de un pasillo que le hicieron compañeros y jugadores del Barcelona, Guardado ingresó al terreno de juego con la ovación de un público que siempre le reconoció su profesionalismo en las temporadas que portó la playera verdiblanca.

El cántico Ay ay ay, Andrés Guardado , en alusión al Cielito lindo, acompañó el emotivo adiós del futbolista extranjero con más partidos en la historia del club (218). El tricolor también jugó con el Valencia de España y el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana.

“No me quiero alargar mucho y como saben, todavía el León tiene una ligera esperanza de jugar play-in, esperemos que las cosas se nos den, pero si no es así, el domingo será mi último partido profesional. Me voy contento de lo que logré y de cumplir mi sueño. Mando un abrazo muy grande a todos los que me han apoyado y a los que no, también. Las críticas son parte de esto y ayudan a crecer y a mejorar. Les mando un saludo muy grande y espero que los siguientes retos me sigan apoyando y seguro seguiré ligado al futbol de otra manera” finalizó.

El domingo, León se mide ante el Monterrey en busca del triunfo y una combinación de resultados para aspirar a meterse en la posición 10 del certamen y disputar el play-in. Este escenario provocaría que se mantenga la magia del Principito en el campo, por lo menos, un partido más.