Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 8 de noviembre de 2024, p. a10

José Romano, director de ventas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se sumó al resto de los directivos del organis-mo que evita hablar sobre el impacto que pudiera tener en el balompié nacional la demanda que enfrenta Emilio Azcárraga Jean, dueño del América y del consorcio Televisa, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles sobornos para conseguir los derechos de transmisión de cuatro Mundiales.

Preferiría no meterme en ese tema porque no es mi área , respondió Romano, ex director del América, de manera incómoda a la pregunta sobre las repercusiones comerciales que pudiese acarrear a la FMF la demanda contra el propietario de la televisora.

Azcárraga Jean pidió el 24 de octubre licencia para dejar de presidir a Televisa debido a la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con el FIFAgate, el megaescándalo de corrupción que provocó la de-tención en 2015 de la cúpula de poder del organismo rector del futbol mundial, entonces encabezado por Josep Blatter.

El argentino Alejandro Burzaco, involucrado en el mayor caso de corrupción en el futbol, reveló en 2017 que Televisa habría pagado 15 millones de dólares en sobornos para obtener los derechos de transmisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030. El consorcio fue demandado por accionistas estadunidenses al ocultar información, pero llegaron a un acuerdo en 2023 tras pagar 95 millones de dólares.