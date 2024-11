La escritora no había publicado ningún texto de ficción desde 2019, cuando lanzó Los testamentos (la segunda parte de El cuento de la criada).

Rechazó que esa novela sea tan terrible ya que se expresa en un inglés estándar en pretérito, así sabemos que se ha terminado su época, por tanto es un libro mucho más esperanzador de lo que la gente pensó en un primer momento. Yo también quería poner un futuro en mi texto que estuviera más allá, en un mundo que ya no existe pero la gente lo estudia .

En conferencia de prensa, la poeta añadió que 1984 influyó en el sentido de que en estas historias sobre el futuro y gobiernos espantosos siempre necesitas una explicación de cómo se ha llegado ahí. Orwell lo planteó en medio del libro, respecto a esa pregunta de ese enemigo que puede existir o no, no sabemos si es real, por un gobierno que controla todos los medios .

Desde entonces se interesó por imaginar cómo sería una dictadura totalitaria en Inglaterra y “esa es la pregunta que me formulé respecto a Estados Unidos cuando escribí El cuento de la criada. Por Orwell me interesó el tema de las dictaduras y los totalitarismos”.

La novelista explicó que está dividido en tres secciones. Las dos primeras es algo cercano a mi experiencia. En medio hay una serie de historias que no tienen que ver con estos personajes. Nunca he entrevistado a Orwell ni he convertido nunca un caracol en una persona ni mi madre pretendía ser una bruja. La última parte es una continuación de la primera, en un tiempo distinto .

La dos veces ganadora del Premio Booker mencionó que la memoria es cambiante pues recordamos momentos de nuestras vidas que han sido tristes, pero también cosas felices que ya no están, por tanto ¿hasta qué punto estamos en un lugar que no es real y en el momento del futuro que no ha sucedido? ¿el presente existe realmente? Sabemos que tenemos memoria a corto plazo, ahí debemos buscar la claridad .

La premio Princesa de Asturias 2008 se dijo cómoda con el cuento y la novela. “Hay una parte de las historias que están ahí como respuesta a una petición específica por parte de la gente, por ejemplo la entrevista con George Orwell. Tenía unas preguntas que quería plantearle.

Otros relatos proceden de material que crees que vas a poner en una novela y luego es insuficiente. Al final nos quedamos en cuentos que pueden ser la narración de un momento en el tiempo, o que duran años en una historia mucho más concentrada. En la poesía el patrón es mucho más concentrado .

Para finalizar, comentó acerca de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Sostuvo que mucha gente tenía miedo de Kamala Harris por ser una mujer y además de color, ya que muchos temían que como presidenta les hiciera a ellos lo que ellos habían hecho a gente como ella .