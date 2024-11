Para el curador, Sánchez Santamaría une lo mejor y los aportes del TGP, mismos que resuelve al generar una iconografía plenamente contemporánea, que no se queda en los temas agotados o en la repetición incansable de símbolos, sino que va más allá de lo aprendido para aportar su propia poética y expresión . De allí que se ven guerreros águila en patinetas, y luego este mismo objeto se vuelve la plancha matriz de las obras para ofrecer una forma actual de salida a la gráfica.

En El nahual gráfico, el expositor dialoga con las tradiciones de su pueblo, como la danza de los chinelos; las mezclas en esta posición que asume en cuanto a una dualidad respecto de su identidad rural y urbana, de sus raíces históricas con el mundo contemporáneo que vive hoy . Dualidades que no divide, sino que fusiona, porque mediante la estampa, Sergio resuelve la unidad de los tiempos , observó Gálvez de Aguinaga.

Si bien el trabajo de Sergio no va en la línea estricta del TGP, que se limitaba a temas políticos, sociales e históricos, sí estaba atravesado por una reflexión histórica sobre la identidad en nuestro país, sobre la fuerza de los pueblos, de su propia comunidad, Tlayacapan, Morelos.

Fernando Gálvez de Aguinaga, curador de la muestra que comprende desde obra realizada de forma tradicional hasta soportes muy novedosos, señaló que “Sergio es el continuador de una tradición, no sólo por su aporte en las planchas de grabado, linóleo o xilografía, sino que realmente estuvo en el TGP de jovencito. Le tocó codearse con los últimos grandes maestros, como Alberto Beltrán y Adolfo Mexiac, cuando el taller estaba en sus etapas finales e interesantes.

Las obras del grabador lo mismo aparecen en prendas de vestir que en fundas de cedés, portadas de revistas o carteles de conciertos de rock. Según Gálvez de Aguinaga, éstas equivalen a soluciones para que el arte entre en la vida cotidiana de las personas, como en su momento lo hicieron los integrantes del TGP con otros medios.

En cuanto al título de la exhibición, Sánchez Santamaría aseguró: me convierto en perro por la noche, y salgo a caminar y a husmear a ver qué pasa . Lo de nahual también viene de que su abuelo fue atacado y mordido por estos seres en Tlayacapan, historia que me contaron de niño . El artista también recordó sus antepasados zapatistas, tema que es constante en su trabajo, aunque mi lucha y mis herramientas son otras , ya que vivimos otra época y vemos otros sistemas políticos y económicos que nos afectan a todos .

Si a su padre le tocó vivir el movimiento estudiantil de 1968, al expositor le ha correspondido enfrentar otros problemas como la delincuencia, las dictaduras de muchos años y la necesidad social y económica . Su obra ya no es tan cuadrada en el sentido de un grabado con un marco montado en una pared, sino que puede ser un objeto más utilitario, con una presentación más dinámica. Por ejemplo, nunca he visto en este museo una patineta grabada .

Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, el artista ha sido acreedor a premios como el reconocimiento por 20 años de trayectoria en el mundo del grabado, por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en 2017. En 2016, el artista fue invitado a la Universidad Duke, en Estados Unidos, donde recibió una mención honorífica en el Concurso Nacional El Mito del Coyote.

La exposición incluye, entre otras muchas obras, el grabado monumental Los presagios (2022), exhibido en el Complejo Cultural Los Pinos. Al respecto, el artista comentó que es un tema que me preocupa desde niño, ya que en los libros de educación pública de la primaria se hablaba de los presagios. Me daba mucho miedo pensar cómo esas personas imaginaron todas estas señales de la Conquista española, por ejemplo. No debemos olvidar nunca los presagios .

Sergio Sánchez Santamaría: El nahual gráfico se inaugura mañana a las 12 horas en el Museo Nacional de la Estampa (avenida Hidalgo 39, colonia Centro).