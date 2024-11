Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 8 de noviembre de 2024, p. 2

¿Cómo es que la música, actividad que se supone debe ser disfrutada y gozada, termina en muchos casos por convertirse en lo contrario y generar temor y hasta sufrimiento para quien la practica?

Según la violinista y pedagoga Paulina Derbez (Ciudad de México, 1973), tal situación se debe a que varios de los métodos tradicionales de estudio musical se concentran sólo en aspectos teóricos y técnicos, y desatienden las particularidades físicas, mentales y emocionales del alumno, con lo cual propician no sólo estrés innecesario y hasta sufrimiento, sino lesiones físicas .

A partir de esa conciencia, y de experimentar aquellas situaciones cuando era estudiante, la también compositora, radicada en Toronto, Canadá, se dedicó hace varios años a desarrollar un método propio, holístico, que busca el equilibrio entre mente y cuerpo para comprender, expresar y disfrutar la música en su verdadera dimensión.

Tal propuesta conforma el libro El músico consciente, publicado en 2012, obra que ahora se enriquece con la aparición de una nueva publicación de su autoría: The Invisible Force of Music: Tapping Into Your Mind and Heart Potential for Performance Music (La fuerza invisible de la música: Aprovecha el potencial de tu mente y corazón para la interpretación musical), cuyo lanzamiento oficial a escala global será hoy.

Editado en inglés por la canadiense AOS Publishing, este nuevo volumen ha sido bien recibido por importantes figuras del arte sonoro internacional, como Aline Champion, primera violinista de la Filarmónica de Berlín desde 2000, y el multigalardonado compositor y productor Barry Goldstein, quien lo ha definido como un viaje para descubrir las verdaderas capacidades artísticas y conectarse con la dimensión mística de la música. Es una lectura obligada para cualquiera que desee explorar los reinos más profundos del arte musical y su impacto en la humanidad .

Con The Invisible Force of Music, Paulina Derbez propone una renovación latente dentro de la educación musical , no sólo porque según ella las nuevas generaciones de estudiantes están en busca de nuevas vías y oportunidades, sino porque existen casos de miedo en conservatorios y escuelas de la especialidad a escala global.