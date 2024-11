Al recinto legislativo, que amaneció rodeado de vallas, llegaron activistas para pedir que si ya está ese dictamen aprobado, que no se suelte, que no se siga dilatando este proceso porque fue muy ágil como salió en comisiones .

La coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo, aseguró que la reforma que despenaliza el aborto en su totalidad no se va a quedar en la congeladora, luego de que se diversos colectivos de feministas se manifestaron para exigir que el pleno apruebe ya el dictamen.

Dana y Rebeca Ramos comentaron que el objetivo de la reforma es dejar de criminalizar a las mujeres y respetar la autonomía de las personas; es algo que no se debe de negociar .

En entrevista posterior, Xóchitl Bravo descartó presiones políticas que obligaran a los legisladores a bajar el dictamen para que no se discutiera ante el pleno. Y sostuvo que la reforma no se irá a la congeladora legislativa; no es una suspensión, es una pausa. Van a ver que nos va a ir muy bien en próximas fechas .

Foros en pro y en contra

Recalcó que se harán foros con todos los colectivos, tanto a favor como en contra, y sobre todo se escuchará a los médicos. Además se realizará una campaña masiva de información.

Hay una campaña de desinformación muy fuerte hacia fuera; hemos sido objeto de diversas violencias, usan nuestras imágenes inclusive , dijo Bravo, al coincidir con su compañera Cecilia Vadillo, quien acusó al PAN de difundir mentiras sobre la reforma.