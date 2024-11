t

emprano en la mañana de ayer, en Washington, el periodista Mario Ávila Roque, a pocas de haberse dado a conocer el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, me dijo: Tenemos un rojo amanecer . Compartimos una cobertura de la jornada electoral en la que a pesar de que la información que llegaba con los resultados no sorprendió, fue desesperanzadora para muchos, principalmente fuera de la unión americana donde el gobierno de este país tiene, desde siempre, la mirada puesta con mayor detenimiento que en su propio territorio.

Los resultados, a diferencia de lo que sucede en México, fueron dados a conocer por los medios de comunicación y no por una autoridad electoral. En Estados Unidos nadie detiene a los medios, son poderosísimos. Washington estuvo blindada por policías, el Servicio Secreto y efectivos militares. Se temían revueltas incitadas por Trump en caso de que perdiera la elección. Avisó el republicano, amagó muy a su estilo, que no reconocería una derrota. Había preocupación ante la posibilidad de una segunda versión de la toma del Capitolio ocurrida el 6 de enero de 2021. Pero las probabilidades de que eso sucediera eran pocas, no por otra cosa sino porque Trump, se sabía, alcanzaría los 270 votos electorales para ser triunfador. Kamala Harris perdió no porque la mayoría estadunidense haya salido a votar por las propuestas trumpistas, sino porque salieron a votar en contra del Partido Demócrata.

Donald Trump tuvo cuatro años para hacer una campaña en la que le habló a la misma gente a la que convenció en 2016, pero también fue escuchado por otros que no necesariamente creen que sus propuestas vayan a resolver los problemas, y fue escuchado debido a que Kamala Harris ni siquiera planteó que hay problemas qué resolver. Evadió y el republicano aprovechó para continuar su estrategia de explotar resentimientos con noticias y promesas falsas mientras ofreció a los votantes volver a ser grandes otra vez .

Harris tuvo sólo tres meses de campaña y, a pesar de que sabía sobre las complicaciones que un periodo tan corto implican, no aprovechó el tiempo para hablar a una población que no se siente vista ni escuchada por el gobierno del cual ha sido vicepresidenta. No acusó recibo sobre los conflictos bélicos en Medio Oriente y Ucrania, ni con claridad sobre el tema migrante o la inflación, tampoco sobre la tensión en las relaciones con Rusia y China. Pero el mayor error de Harris parece haber sido no marcar distancia con Joe Biden.