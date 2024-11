¿C

ómo es que Alemania, cuna de la Ilustración y el estado de derecho, con un pluralismo bien afianzado, centro del laboratorio de la democracia social durante la República de Weimar, acabó por abrazar el camino de su autodestrucción en 1933? La pregunta se debe a Hermann Broch y se encuentra en sus textos sobre sicología política. Un día después de la abrasiva victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales –obtuvo incluso la mayoría en el Senado–, cabe hacerse un interrogante semejante. ¿Cómo es posible que una sociedad –Estados Unidos– que ostentaba para sí misma el relato de la democracia (así fuera estrictamente parlamentaria) y el estado de derecho (reducido a un mercado de abogados) eligiera a quien ha basado su vertiginosa carrera en el desprecio (y el intento de allanamiento) de todas y cada una de sus instituciones elementales?

Ya en el discurso que fabula con la idea de la decadencia como diagnóstico de la situación se encuentran los ingredientes elementales que vuelven a un hazmerreír (como Trump) en una figura capaz de convertir al delirio aspiracional propio en la condición esquizo de una sociedad entera. En 2024, MAGA ( Make America Great Again , que equivale en realidad a Make Trump Great Again) parecen siglas extraídas de un kukusnest. Ahora hay que temer que más de 150 millones de estadunidenses estén convencidos de que se trata de su indescifrable tarea.

El relato de la decadencia supone de antemano el cometido de ubicar a sus causantes. Ellos representan ahora los múltiples rostros del enemigo interno . No es difícil situar su construcción en esa lógica que los convierte en las figuras de las escenas de lo que todo ciudadano debe temer , en palabras del vicepresidente Vance. La estrategia republicana consistió en hacer ingresar a la ciudadanía en el túnel del miedo. En primer lugar, los migrantes , que equivalen a las metáforas del crimen, las violaciones, el fentanilo y la zozobra urbana . Siguen los terroristas , un emblema del islam. Los palestinos , que envenenan las mentes de los jóvenes , son nuevos en esta galería. No podían faltar los comunistas (Sanders y Ocasio), y el espectro más impredecible (la versión de 2024): todos los que me atacaron . Trump enarbola la ira personal e íntima como un acto de liberación a la manera de un personaje de Tarantino, sólo que esto no es el cine. Digamos que extiende una licencia de venganza.