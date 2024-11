César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 7 de noviembre de 2024, p. 11

Magistrados federales reiteraron que aún hay cientos de amparos vigentes para impugnar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de que el martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que la enmienda se mantiene vigente y se considera legal.

Además, acusaron al ministro Alberto Pérez Dayán de traicionar la democracia, ya que votó contra el proyecto que invalidaría normas generales.

Durante la llamada conferencia de los jueces, el magistrado Juan José Olvera López dijo que si bien la SCJN desestimó las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, falta de resolver los juicios de amparo que están en curso. Los juzgadores advirtieron que también están pendientes los recursos presentados en instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Olvera López consideró que los ministros debieron analizar el fondo del asunto, luego de que siete consideraron que dichos medios de control constitucional eran procedentes.