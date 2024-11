El petista Alejandro González Yáñez puso la nota de humor en el debate al bautizar al PAN como el Partido Reacción Nacional, porque no son opositores, sino reaccionarios .

Cortés Mendoza se abstuvo de responder y sólo dijo que, en materia de inseguridad y violencia, Donald Trump ofreció atacar el narcotráfico. “Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país, no como ocurrió con la detención de El Mayo Zambada, que ni siquiera avisaron al gobierno de México, por no tenerle confianza”.

En su intervención, el morenista reclamó al dirigente del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, por llamar un día antes a promover un golpe de Estado contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, dado que el golpe blando que pretendían hacer con el apoyo de la Corte no prosperó.

Larga vida a Pérez Dayán , soltó desde la tribuna el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña (Morena), pero PAN y PRI acusaron que el ministro no votó en conciencia, sino porque lo doblaron y sometieron .

El mote facilista de llamar a la 4T dictadura se cae por sí mismo. Y quienes sí tienen ligas con un proyecto probadamente dictatorial, como es el Partido Popular español neofraquista, es el Partido Acción Nacional , agregó en alusión al encuentro que Cortés Mendoza tuvo recientemente con el presidente de ese instituto político derechista.

González Yáñez aconsejó al panismo que, en lugar de concentrar sus energías en criticar a la 4T, haga una profunda autocrítica y revise por qué el pueblo de México no los quiere, por qué los rechaza .

Cortés le reviró con el señalamiento de no saber qué tanto les duele, les pica o les incomoda el PAN . Pero destacó que su partido no perdió el registro, como sí le sucedió al PT, que debió negociar a los más altos niveles para que se lo regresaran.

Refirió que durante una reciente visita a España, se entrevistó con diversos actores políticos, entre ellos el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien le recomendó, para la presidenta Claudia Sheinbaum , leer el libro Nada por lo que pedir perdón, del argentino Marcelo Gullo.