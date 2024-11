Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 7 de noviembre de 2024, p. 4

Moscú. El Kremlin recibió sin entusiasmo ni preocupación la noticia de que Donald Trump volverá a ocupar la Casa Blanca, aunque deduce que con el republicano el contexto podría propiciar un desenlace de la guerra con Ucrania en condiciones mejores para Rusia, en caso de traducirse en un recorte sustantivo de la ayuda en dinero y armamento que recibe Kiev de Washington.

Éste podría ser un resumen del estado de ánimo de la élite gobernante de Rusia, a partir de las declaraciones –y los silencios– que circularon ayer en Moscú, ante el hecho de que en los siguientes cuatro años al titular del Kremlin, Vladimir Putin, le tocará lidiar con el impredecible Trump.

A pregunta de los reporteros de la fuente, el vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, dijo no saber si Putin iba a felicitar a su colega electo estadunidense, pero no cree que Trump se moleste si no lo hace o que empeore por eso la relación bilateral.

Empeorar las relaciones es prácticamente imposible, están en su nivel más bajo de la historia. Y más adelante va a depender del nuevo gobernante de Estados Unidos. El presidente Putin ha dicho en reiteradas ocasiones que está abierto a un diálogo constructivo, basado en la justicia, en la igualdad de derechos y en tomar en cuenta las preocupaciones de cada uno. En este momento, la administración estadunidense se guía por exactamente lo contrario. Qué va a pasar (con Trump), veremos , indicó Peskov.

Al margen de que se difundió que Putin, de modo extraoficial, hizo llegar su felicitación a Trump a través de amigos , especie que es imposible comprobar, se da por seguro que este jueves al intervenir en la sesión plenaria del Club Valdai de Discusión, que reúne cada año a politólogos, historiadores, economistas y otros expertos tanto de Rusia como de otros países, el jefe del Kremlin exprese una opinión sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos.