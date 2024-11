Taiwán, Egipto, India y Turquía extendieron sus buenos deseos, al igual que China, que aseguró respetar la elección del pueblo estadunidense y enfatizó que su enfoque sobre Estados Unidos no cambia con la victoria de Trump .

La reacción de Medio Oriente fue dividida. El premier israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la victoria electoral de Trump como el mayor regreso de la historia , y agregó que ambos discutieron la amenaza iraní ; en tanto, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, externó su confianza en que el republicano apoyará las legítimas aspiraciones de los palestinos a la creación de un Estado. Hamas adelantó que su postura sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos dependerá de su comportamiento práctico hacia nuestro pueblo .

En ese sentido, un portavoz de Trump comentó al Canal 12 de televisión israelí que el republicano quiere una victoria decisiva para Tel Aviv, y criticó que la administración de Joe Biden no ha sido decisiva con su apoyo, reportó The Times of Israel.