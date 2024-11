Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 7 de noviembre de 2024, p. 3

Washington y Nueva York. El triunfo de Donald Trump fue confirmado la mañana de ayer, y aunque aún no se tabulan los resultados finales, todo indica que el presidente electo y su Partido Republicano lograrán conquistar la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso, y tener el control efectivo de la Suprema Corte de Estados Unidos; o sea, las tres ramas del gobierno federal.

Así, Trump y su partido tendrán vía libre para promover cambios radicales a la estructura del gobierno que podrían tener implicaciones de largo plazo para este país. El triunfo ha dejado a muchos en las cúpulas políticas de los partidos Demócrata y Republicano, tomado por Trump y sus fieles, en estado de shock.

Estados Unidos está ante el precipicio de un estilo autoritario de gobernanza nunca visto antes en su historia de 248 años , concluyó el New York Times.

La tarde de ayer, la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, se comunicó con Trump para felicitarlo por su triunfo y poco después reconoció públicamente su derrota. El desenlace de esta elección no es el que deseamos, no es por el cual luchamos, ni por el que votamos , declaró ante sus simpatizantes y equipo congregados en la Universidad Howard en esta capital. Agregó: nunca me rendiré .

Más de 71 millones votaron por Trump en esta elección, 5 millones más que los 66 millones de votos para Harris. El ex presidente ganó mayorías en suficientes estados como para superar los 270 votos electorales requeridos en el llamado Colegio Electoral, el anticuado sistema que determina el ganador de la contienda presidencial. La tasa de participación este año se calculó en 64.5 por ciento, menos que 67 registrado en 2020, según el Election Lab de la Universidad de Florida.