▲ Miembros del grupo activista Rise and Resist sostienen una pancarta en la cual se lee: no hay dictadores en Estados Unidos , en las escaleras de la Biblioteca Pública de Nueva York. Foto Afp

Jueves 7 de noviembre de 2024, p. 2

Washington y Nueva York. Las preocupaciones de votantes por el costo de alimentos y servicios de salud, junto con un efectivo mensaje antimigrante, llevó a la relección de un líder autoritario que ha prometido deportar a millones de inmigrantes con redadas estilo militar, reducir los impuestos a los más ricos, disminuir el tamaño y funciones del gobierno federal, emplear el Departamento de Justicia para perseguir a sus opositores y hasta usar la fuerza militar contra el enemigo interno que identifica como izquierdistas radicales .

Donald Trump fue explícito en ofrecer todas estas propuestas, y 71 millones de personas votaron para que lo hiciera.

Demócratas asombrados y millones de sus simpatizantes –la candidata Kamala Harris recibió más de 66 millones de votos– se quedaron casi sin palabras al tratar de entender y explicar cómo un ex presidente que intentó un golpe de Estado, fue convicto de delitos de fraude y de abuso sexual, que está acusado de decenas de cargos criminales, que habla de manera racista y misógina, y que hasta advirtió que podría ser un dictador por un día , logró ganar la mayoría de los votos de este país.

Comienzan llamados a la resistencia

Para las cúpulas políticas de ambos partidos nacionales, esto es el surgimiento de un fascismo que amenaza al sistema democrático no sólo ahora, sino para los próximos años. Un amplio elenco de líderes republicanos tradicionales, desde el ex vicepresidente Dick Cheney, hasta su hija, la ex diputada Liz Cheney, el Terminator y ex gobernador Arnold Schwarzenegger, cientos de ex altos funcionarios y militares, abiertamente habían alertado que Trump representaba una amenaza fascista. Ellos, junto con toda la cúpula demócrata, también líderes de sectores sociales y organizaciones liberales y progresistas, ya empezaron a enviar mensajes (y pedir donativos) para organizar algo así como la resistencia contra el régimen electo.

Pero con los resultados, ya no es fácil argumentar que esto es anormal. Dejen de pretender que Trump no es lo que somos , escribió Carlos Lozada en el New York Times. Hay tantos intentos para tratar de negar la presencia de Trump en la política de la nación y en la imaginación cultural, de reinterpretarlo como aberrante y temporal. Normalizar a Trump fue una ofensa al buen gusto, a las normas del experimento estadunidense… Ahora ya podemos deshacernos de tales ilusiones, Trump sí es parte de quienes somos. Casi 63 millones de estadunidenses votaron por él en 2016: 74 millones lo hicieron en 2020, y 71 millones en 2024”.

Lo que Trump entendió y que su contrincante demócrata no tanto, es la creciente ira y desencanto con la economía y la inflación después de la pandemia del covid, y las perspectivas económicas inciertas de los estadunidenses comunes. Unos nueve de cada 10 votantes estaban muy o algo preocupados por el costo de comestibles, y unos cuatro de cada cinco estaban preocupados por sus costos de salud, vivienda y gasolina, reportó la agencia Ap al resumir los resultados de su masiva encuesta nacional a boca de casilla.