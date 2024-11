Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 7 de noviembre de 2024, p. 26

Mérida, Yuc., El gobernador Joaquín Huacho Díaz Mena dio a conocer que a partir de una revisión a las finanzas estatales, como parte del proceso de entrega-recepción de la gestión saliente de su antecesor panista Mauricio Vila Dosal, se encontró un déficit de 808 millones de pesos.

El mandatario morenista detalló ayer en conferencia de prensa que se detectaron gastos no etiquetados en la cuenta de ingresos, donde había un saldo disponible de 11.3 millones de pesos, así como compromisos de pago pendientes por 429.2 millones de pesos, de tal forma que existe un faltante inicial de 417.9 millones.

Añadió que 43 por ciento de esos 429.2 millones de pesos corresponde a adeudos en el área de Seguridad Pública, que ascienden a 242 millones, y algunos más en el mismo sector.

Adicionalmente, en la revisión se identificó una reclasificación de recursos por 150.3 millones de pesos que no había sido aplicada, así como adeudos adicionales por 136 millones de pesos no documentados en el sistema; además, en diversas dependencias que Díaz Mena no dio a conocer, se reportaron compromisos pendientes por 104 millones de pesos sin fondos asignados para cubrirlos.