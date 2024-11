Monterrey, NL., En su mensaje de agradecimiento tras recibir de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) el doctorado honoris causa , el cantante y compositor Joan Manuel Serrat evocó sus años en México, al que considera su casa: cuando llegué a este país me dijeron que esta era mi casa y me lo creí .

▲ El cantante recibió estola, medalla, birrete y diploma. Foto La Jornada

El intérprete catalán agradeció a México por abrirle sus puertas en su travesía por el mundo, y a la casa universitaria por permitirle regresar al país y a la ciudad de Monterrey.