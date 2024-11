▲ El ex saltador de longuitud, quien integra el grupo de trabajo de la nueva administración de la Conade liderada por Rommel Pacheco, afirmó que buscan una trasformación del deporte mexicano. Foto @luisrivera_mx

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 7 de noviembre de 2024, p. a12

Uno de los mayores compromisos de Rommel Pacheco al llegar a la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) fue escuchar las necesidades de los atletas, sobre todo en el tema de las becas, que en los últimos meses fue un punto crítico en la gestión de su antecesora Ana Guevara.

En sus primeras semanas al frente del organismo, el ex clavadista ha comenzado a mover sus piezas y a revisar los tabuladores con la finalidad de poner en primer lugar a quienes nos representan a escala internacional.

El mensaje del director, desde un comienzo, fue el tema de las becas y en eso nos pusimos a trabajar toda la Conade, para que los estímulos sean acorde a lo que el deportista merece , comentó Luis Rivera, titular de la subdirección de calidad y deporte del organismo.

El ex saltador de longitud conoce bien las necesidades de un seleccionado de alto rendimiento por lo que hará lo posible por facilitarles el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Conade va a tener siempre las puertas abiertas y con un contacto personalizado con los deportistas. Debemos ayudarlos en todo lo correspondiente a su preparación, tanto a ellos como a sus entrenadores, para que estén en-focados en conseguir las medallas , compartió el sonorense.

Rivera, quien ocupó el sitio 16 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, está consciente de que pa-ra destacar a escala internacional se requieren recursos para viajes y campamentos.

El deporte es costoso, pero no es un gasto, es una inversión. No le vamos a sacar al bulto en cuanto a los apoyos. Sabemos que si queremos cosas diferentes no debe-mos cometer los errores de administraciones anteriores. Estamos sentando las bases de una transformación que incluirá desde la masificación hasta el alto rendimiento , compartió el medallista mundial.

Rivera aseguró que la profesionalización de los deportistas es clave para aspirar a un cargo como suyo.

Estoy muy agradecido por la encomienda que me dio Rommel y voy a dar mi mejor esfuerzo por hacerlo bien. Es muy necesario estudiar y prepararte, porque así sí tienes la oportunidad de contribuir para cambiar el deporte. En mi caso tengo una carrera, una maestría y un doctorado que me servirán para cumplir con mi encomienda en la Conade.

Antes de ocupar la subdirección de calidad para el deporte, Rivera buscó de manera infructuosa una diputación, después se convirtió en profesor y también cuenta con un negocio de bienes raíces.