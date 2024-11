Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 7 de noviembre de 2024, p. 29

Los espectáculos y partidos de futbol volverán este fin de semana a la Plaza de Toros México y al estadio de la Ciudad de los Deportes, ubicados en la colonia Nochebuena, luego de que se alcanzaron acuerdos entre el Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía Benito Juárez, empresarios y habitantes de la zona para que no se realicen eventos simultáneos, por lo que sólo se permitirá uno por día en cualquier inmueble y la hora de finalización no podrá pasar de las 11 de la noche.

El alcalde, Luis Mendoza, estimó que la tarde de este jueves serán retirados los sellos de suspensión de actividades luego de que los empresarios han subsanado algunos trámites administrativos.

En conferencia de prensa en el edificio de Gobierno, refrendó que la prioridad es el orden y la seguridad de los colonos y visitantes, por lo que la intención no es fastidiar a ningún deporte y a ningún club .

Señaló que realizará una mayor difusión para que los espectadores puedan dejar sus vehículos en los estacionamientos de la zona.