Luego de que ayer la Iglesia católica se expresara en contra del dictamen, Ayala indicó que se trata de un tema bastante polémico , por lo que se busca escuchar a todos los sectores y tener más tiempo para que no se genere ninguna apreciación de que el Congreso legisla al vapor y de que los diputados no escuchan todas las voces.

“Lo que se planteó es que todas y todos tengamos bien clarito en qué tenor va la iniciativa, que no haya duda para que podamos bajar a territorio y explicar, argumentar con los vecinos que nos cuestionan si lo que oyen en la iglesia es cierto, es decirles las razones con argumentos sólidos.

No obstante, comentó que por más mesas que se realicen los que están en contra del tema no van a cambiar de postura y nosotras tampoco .

Señaló que lo importante es informar a los ciudadanos sobre la importancia que tiene legislar sobre la despenalización del aborto, aun cuando hay sectores como la Iglesia que “ocupan estos espacios de fe para tergiversar la información, pero es importante que se proporciones de manera clara, precisa el objetivo real de esta iniciativa.

Es un discurso manipulado basado en los sentimientos de las personas y se piensa en la vida del feto, pero no plantea lo que sienten las mujeres y todo lo que viven para tomar esta decisión. Que no se crea que promovemos la interrupción de un embarazo avanzado porque se pone en riesgo la vida de las mujeres, porque conforme avanza se van creando lazos afectivos y no es lógico que se esperen hasta el último mes para decidir abortar.

Explicó que es la cuarta ocasión que propone la despenalización del aborto y es la primera vez que se avanza hasta la dictaminación en comisiones, por lo que confió que se discuta ante el pleno antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.