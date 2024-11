Las migraciones contemporáneas necesariamente ocasionarán cambios cualitativos en las relaciones entre capital y trabajo y en lo que atañe al desarrollo de nuevas formaciones culturales en las distintas naciones del mundo. Estos cambios, por supuesto, provocarán serios conflictos interétnicos y entre diversos grupos nacionales; lamentablemente no podrán descartarse en un futuro próximo embates genocidas como el que desarrolla el gobierno de Israel en la franja de Gaza y en Líbano. Si se da la luz verde a estos multihomicidios, no será nada extraño que en un próximo futuro diversas poblaciones puedan llegar a sufrir las mismas agresiones y crímenes que padecen los palestinos; al respecto, no sería sorprendente que en algunos días por venir muchos compatriotas nuestros padezcan incluso agresiones armadas por supremacistas blancos partidarios del señor Donald Trump y energúmenos aún peores. Y recordemos que el gran cantante Joan Manuel Serrat ha declarado que el mar Mediterráneo es un gran sarcófago de migrantes, muchos de los cuales han muerto no solamente por disturbios accidentales, sino por ataques deliberados en su contra.

En los momentos en que escribo este texto pienso en el notable evento que el Instituto Nacional de Antropología e Historia llevará acabo del 5 al 8 de noviembre del presente año; transmitido de manera virtual por YouTube INAH Tv de 10 a 15:30 horas. Se trata del tercer coloquio El impacto de las migraciones en el mundo globalizado, en el cual de forma virtual importantes especialistas en temas relacionados con los flujos migratorios, tratarán esta materia con la mayor profundidad posible tratando de sentar bases para el establecimiento de políticas migratorias de carácter democrático teniendo como soporte el apoyo de los propios sectores de migrantes y sus negociaciones y acuerdos con la notoria variedad de estados que existen en este planeta.

* DEAS-INAH