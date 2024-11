L

as elecciones estadunidenses han sido muy polarizadas. Las casas encuestadoras no dan ganador a nadie. Por tanto, hasta anoche imperaba la incertidumbre. Los proyectos de país de cada candidato son muy distintos. Impera la polarización que puede desbordarse o terminar en tribunales. La pregunta que me hice anoche es si el voto religioso puede jugar un papel decisivo en la elección. EU es el país más religioso de Occidente. Más de 60 por ciento se declara cristiano, pero hay una tendencia secularizante de jóvenes que se dicen sin religión y sin creencias.

En este contexto precario, ¿las tendencias religiosas del voto ayudarían a comprender mejor el comportamiento final de los votantes? La variable religiosa, que los sociólogos integran como factor de identificación partidista, ¿podría ser un indicador seguro?

El prestigioso Pew Research Center asevera que las intenciones de voto de los grupos religiosos nos ayudarán a definir al ganador de esta contienda. Los politólogos estadunidenses están divididos frente al alcance e impacto del factor religioso en los comicios.

Existe una clara división entre los votantes: un bloque republicano de votantes blancos, cristianos evangélicos y católicos. Por otro lado, una argamasa de votantes demócratas, compuesta por cristianos, católicos latinos, votantes étnicos, no cristianos, pero también sin religión.

La división religiosa es también política e ideológica. Los protestantes y católicos blancos son la población adinerada en EU. La clase media, urbana y con mayor escolaridad estará con Kamala Harris.

El ascenso de los llamados sin religión ha aumentado notoriamente y replantea el mapa político religioso del país. Algunos llaman, la irrupción de un nuevo eje ideológico que atraviesa todas las confesiones. Así como entre los progresistas y conservadores. Esta nueva configuración incide la práctica religiosa, es decir, la asistencia a los servicios religiosos es un buen indicador. Los asistentes más frecuentes a los servicios religiosos votan por los republicanos, mientras los practicantes más ocasionales o de plano inasistentes, muy probablemente votarán por demócratas. A este fenómeno cultural le llaman algunos observadores la brecha de Dios ( God gap).

La relevancia del voto religioso viene desde los años 80 bajo la era de Ronald Reagan. Es el resultado del momento político internacional marcado por líderes conservadores como Margaret Thatcher y el papa Juan Pablo II, así como el progresivo derrumbamiento del bloque socialista. Las iglesias se politizan y determinan casi en bloque el voto de sus fieles.