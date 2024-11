Jared Laureles y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2024, p. 12

A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez girar una orden de aprehensión por presunto fraude contra el dirigente de los ferrocarrileros, Víctor Flores Morales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) autorizó la toma de nota para que siga siendo secretario general del sindicato un sexenio más y así cumplir 36 años en el poder.

Los estatutos del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STPRM), en su artículo 130 fracciones cuatro y seis, establecen que ningún integrante del gremio puede ser electo cuando hayan sido procesados por delitos patrimoniales en contra del sindicato o que hayan sido sentenciados por delitos graves .

La autoridad laboral argumentó –en respuesta a solicitud de La Jornada– que el candidato electo no ha sido en rigor procesado ni mucho menos sentenciado .

La toma de nota, documento que expide la autoridad laboral para dar fe a la elección del comité de una organización sindical, estuvo detenida desde septiembre pasado, luego de que se diera a conocer, en ese mes, la indagatoria de la FGR en la que se acusa a Flores Morales de cobrar ilícitamente cuotas sindicales por más de 2 millones de pesos, al usar el nombre de los jubilados, de acuerdo con el expediente FGR/DF/SPE-XX/6145/11-12.

Ex ferrocarrileros, que pidieron reservar su nombre por temor a represalias y quienes se dijeron víctimas de ese descuento a su jubilación desde 2011, advirtieron de ese proceso penal ante el CFCRL, y señalaron que el dirigente octogenario no podía contender por la secretaría general del STFRM al ser jubilado y no trabajador activo.

El pasado 16 de octubre, los inconformes solicitaron a la autoridad laboral negar la toma de nota; sin embargo, su solicitud no prosperó, ya que el CFCRL, con base en sus estatutos orgánicos, se declaró no facultado para conocer de di-cha petición.