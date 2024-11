Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2024, p. 11

Especialistas en temas educativos saludaron que el estímulo de la beca Rita Cetina sea universal, pues el derecho a la educación es de todos, sin importar el promedio o ingresos económicos . Los investigadores Hugo Aboites, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), y Marcelino Guerra, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), señalaron que es correcto que el recurso no esté ligado al promedio, pues no es una recompensa por tener una situación en casa más favorable, que deriva muchas veces en obtener buenas calificaciones .

Los expertos acotaron, por separado, que, aunque no es suficiente para lograr la permanencia del estudiante en sus estudios, es de buena ayuda y no debe desestimarse , puesto que el recurso no sólo se usa en gastos educativos.

El investigador de la UAM-X señaló que la beca universal responde al hecho de que el Estado debe atender a las poblaciones a partir de que van a la escuela, pero no deben estar ligadas a la necesidad ni al éxito personal del estudiante .

Por su parte, el investigador de la UPN destacó la importancia de que el respaldo sea para todos, aunque añadió que a los que debe estimularse más es a los que tengan condiciones más desfavorables .

En torno a los adolescentes que estudian en secundarias privadas, quienes no recibirán este estímulo, Aboites está de acuerdo porque se les financiaría la colegiatura . En tanto, para Guerra, en las escuelas de paga en varios de los casos los padres no tienen muchos recursos, pues dependen de diversas circunstancias .

Por su parte, padres de familia de alumnos de secundaria aseguraron que el ingreso extra los beneficiará para comprar útiles y demás materiales que hagan falta a sus hijos. En días recientes asistieron a las asambleas, de las cuales se enteraron por cartulinas pegadas en las puertas de los planteles.

Para la señora Lesly, de Iztapalapa, las asambleas fueron de mucha ayuda , porque ahora sabe que sólo los padres, madres o tutores legales son los únicos que pueden hacer el registro, puesto que los datos que se ingresan son los de ella, junto al CURP de su hijo o hijos, en caso de tener más de uno en dicho nivel educativo. Detalló que deben abrir una cuenta en el portal de la beca para poder completar el registro y en caso de tener hijos en diferentes secundarias el sistema lo detectará en automático.

Otro padre de familia, Eduardo, del estado de México, señaló que en la asamblea estuvieron presentes los directivos del plantel, pero quien dio la información fue el personal de gobierno. Además de hablar de la beca Rita Cetina, también comentaron que próximamente se darán otros estímulos a otros niveles educativos, dijo, relacionados con alimentación y transporte.