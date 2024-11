Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2024, p. 3

Luego de darse a conocer la decisión de la Suprema Corte, la mandataria publicó en su cuenta de X: la reforma al Poder Judicial es la defensa por la justicia, honestidad y honradez. Estamos en un proceso de transformación que decidió el pueblo de México contra la corrupción, el nepotismo y los privilegios .

Además, agregó un video de la mañanera en el que presentó un informe que en 2018 hizo público la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por el empresario Claudio X. González, basado en datos del Consejo de la Judicatura, en el que se evidencian datos precisos del nepotismo en el Poder Judicial Federal.

Sheinbaum remarcó que la propia organización tituló su reporte como El poder familiar de la Federación .

Ante ello, criticó que X. González ahora haya anunciado que, junto con sus seguidores, que no son muchos , marcharían ayer para defender al Poder Judicial. ¿Qué cambió? , preguntó.

Ahora definen la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. ¡No!, se los dividen entre los ministros y ministras los espacios en la Corte.

Asimismo, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la ministra presidenta Norma Piña a revisar casos en los que anteriormente se había manifestado contra invalidar la Carta Magna.

“Hoy (ayer) va a discutir la Corte. No sabemos si van a terminar hoy la discusión o se vaya a prolongar hasta el jueves, pero en cualquiera de los casos, que revise la ministra presidenta otros casos que haya resuelto o cómo ha votado, donde ha dicho que ‘no puede la Corte invalidar la Constitución’”, enfatizó la mandataria en su mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Sobre las interrogantes en torno a una presunta inestabilidad en la economía y preocupación entre inversionistas por esta reforma y la confrontación entre poderes, la Presidenta remarcó que eso hay que preguntárselo a los ministros, pues son ellos los que pretenden legislar, cuando es una facultad que no les corresponde de acuerdo con la Constitución.