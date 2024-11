I

nmediatamente después de que El Sueño Terminó y cuando cada Beatle tomaba su camino, George Harrison protagonizó tres hechos: en 1970 –año de la disolución del cuarteto– publicó el disco All Things Must Pass; en agosto del 71 organizó El Concierto para Bangladesh y en 1973 apareció Living in the Material World, elepé que en el surco dos de la cara B contenía Be here Now. Este 2024 y como parte del 50 aniversario de Living in the Material World ha sido remezclado y editado en diversos formatos físicos y digitales y en una llamada Super Deluxe edition Box set. De este lanzamiento, el primer sencillo fue una versión acústica de Give Me love ( Give Me Peace On Earth), y ahora, ha sido elegida la emotiva Be Here Now, canción que transporta a la onda mística y placenteramente circular creada por George en plena época convulsa, como fueron los inicios de los años setenta. El Harrison inmarcesible dejó una versión de Be Here Now con un arreglo simple pero pródigo en matices sonoros ahora enriquecidos, bajo la supervisión de Olivia y Dhani, con los recursos tecnológicos actuales. Este trabajo del autor de Something no es sólo para sus seguidores, también es para quien busca rescatar historial musical y letrística del rock del siglo pasado. George canta: Una mente que quiere vagar / a la vuelta de una esquina / es una mente poco sabia / Ahora, es, estar aquí ahora: https://youtu.be/ oSYmD6kHdKo?si=LsUIA95w8jw LR1os

