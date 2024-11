Glosa:

P

ara donde va la vida, / para allá quisiera ir, / pero me toca morir. // Vaya la vida sin mí / a do su deber la lleve. / Yo debo quedarme aquí, / en este silencio leve. / De limón quiero mi nieve / pero no se va a poder. / Es mucho y otro el quehacer / al que debo dedicarme. / Moriré, sin un adarme / de dolor. No hay más que hacer. // Para donde va la vida, / para allá quisiera ir, / pero me toca morir. // Si no he cumplido, ya estuvo, / ya me debo retirar. / Una ilusión me entretuvo / y he perdido mi lugar. / No soy ni cielo ni mar, / no soy ni arena de río, / todo es ajeno, no mío, / y a otra cosa, mariposa. / Sobre mi tumba una rosa / arderá, en eso confío. // Para donde va la vida, / para allá quisiera ir, / pero me toca morir. // Me despido, ni contento / ni disgustado conmigo, / de vivir hice el intento / y ya para qué le sigo. / A mis amigos les digo / que fracasé, pero a orgullo / lo tengo. Vida, soy tuyo / aunque me toque morir. / Muerto, vivo he de seguir, / porque por ti me destruyo. // Para donde va la vida, / para allá quisiera ir, / pero me tocó morir.

Calavera:

Detente, Muerte, en la puerta, / no entres hasta mi aposento. / Vienes hambrienta, presiento, / de almas… Aquí estoy alerta. / Cuidaré que, aunque tú experta / en levantones siniestros, / no me lleves. Que estos diestros / versos sirvan de conjuro / contra ti –no lo aseguro–, / contra tus golpes maestros. // Calaca, detente, para, / engarróteseme ahí, / ya sé que vienes por mí, / mas la versada me ampara. / Como ves, te doy la cara, / no te me escondo, calaca. / Calaca siquirisiaca, / te espero para decirte / que hoy sin mí habrás de irte, / así te cause resaca. // Me tiras el agarrón / y yo presto me retiro. / Todavía soy gallo giro / no obstante el de años montón / que me cargo. El espolón / afilado bien lo tengo… / Pero es más, ni te convengo, / búscate otro a quien marear, / yo aquí estoy a todo dar. / Ni para qué te entretengo. // Dioquis no vengo, me dice, / vine por ti, ¿cómo pues / irme sin presa? Al revés: / avise el golpe o no avise / se ha de dar tal como quise / y quiere mi voluntad. / Ay, Ricardo, la verdad, / la maldad ya te la hice. // Requiescat in pace, escucho, / descanse en paz el que tanto / alborotó con su espanto / –que negó y bastante, mucho– / por más que se puso trucho. / Adiós, Ricardo, ¿ya viste? / En fiambre te convertiste. / ¿No oyes ya las golondrinas? / Un cortejo de catrinas / te acompaña, y bien, ya fuiste.