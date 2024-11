Mark Beaumont

Miércoles 6 de noviembre de 2024

De los labios rojos y manchados del principal hombre de la oscuridad salió una solemne promesa. Tal vez grabamos 32 canciones y tengo la plena intención de lanzar la parte dos de este proyecto en los próximos seis meses . Lo único que frena el disco 14 de The Cure, explicó, es la burocracia de las discográficas .

Era 2008 y, en un álbum de estudio de East Sussex decorado como un bosque encantado, Robert Smith y yo estábamos realizando la única entrevista promocional para el nuevo disco de la agrupación de ese año, 4:13 Dream, una continuación de su lanzamiento homónimo cuatro años antes.

Para las legiones de fanáticos góticos y devotos de la banda, la revelación de que 4:13 Dream era la primera mitad de un álbum doble (una pieza hermana más pesimista) fue como escuchar que Da Vinci también había hecho una Mona Larry que simplemente tenía que buscar en el cobertizo.

Seis meses después, la segunda mitad del álbum anunciada no se materializó. Seis años después, en 2014, se habló de dos álbumes descartados, 4.14 Scream y un doble llamado 4.26 Dream, pero ninguno de ellos apareció tampoco. Lo que no sabían los fanes de The Cure es que la banda estaba en los inicios de uno de los silencios creativos más largos y frustrantes para los fanáticos.

En junio de 2021, Smith comenzó a hablar en la prensa de dos nuevos álbumes en proyecto. “Uno de ellos es muy doom and gloom y el otro no”, dijo a Zane Lowe, de Apple Music 1; en mayo de 2022 prometió que el primero saldría antes de la gira europea de ese octubre, pero no ocurrió.

The Cure ha tardado 16 años en publicar su 14 álbum de estudio, Songs of a Lost World (Canciones de un mundo perdido). El consenso es que la espera ha valido la pena. Lejos de ser un lastre anticuado a través de la pasada década de estilos alternativos cambiantes, el álbum remodela maravillosamente la estética central de The Cure, un rock crepuscular, acechante y con destellos galácticos.

Anunciado de la forma más discreta posible, con crípticas postales a los fanes y un único póster colocado frente al pub de Crawley donde The Cure dio sus primeros conciertos, el hecho de que Songs of a Lost World esté aquí es un pequeño milagro de estrellas alineadas, finales frustrados e inspiración incesante. Es un disco que se negó a perderse.

La primera canción, Alone, combina un estilo nushoegaze con crepitantes cuerdas antiguas. Warsong es tan grunge y lodoso como cualquiera de los antiguos campos de batalla de PJ Harvey. Drone: No Drone es el intenso electro rock clásico de la banda actualizado a la era de la vigilancia, mientras que And Nothing is Forever, una canción sobre la promesa que Smith hizo de estar con alguien en su lecho de muerte, se despliega desde su vaporosa introducción de piano hasta convertirse en un corredor sónico de luz.