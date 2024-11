Jorge Caballero

Miércoles 6 de noviembre de 2024

A sus 42 años la autora María San Felipe comenzó a usar redes sociales para difundir su obra, ella no quería hacer bailecitos ni contar chistes. “Tenía ganas de que la gente que me escribiera en las redes fuera sobre mis canciones. ‘Sube algo gracioso y ya cuando tengas seguidores compartes lo que haces en tus canciones’, me decían. Mis hijos me abrieron una cuenta de Tik Tok y mencionaron que era para compartir videos de un minuto. Así que por esa razón elegí compartir la canción Cobarde de mierda. Fue un viernes y me fui a dormir, el sábado vi que decía 6k, después 20k y luego 40k. Le pregunté a mi hijo qué significaba la k, me dijo que mil. Comenzó a llegar una avalancha de comentarios y los seguidores crecieron por miles”.

La yucateca que había permanecido durante 27 años en su tierra natal, llega a la Ciudad de México el próximo 29 de noviembre para presentar su espectáculo Por si volvieras, que consta de nueve poemas y 9 canciones inéditas como hilo conductor para contar una historia de amor, por primera vez con todo su potencial y todo el trabajo detrás. Estoy emocionada y nerviosa .

El video alcanzó los dos millones de reproducciones y dice así: “Deberías estar aquí cobarde de mierda / gastándote los días a mi lado / desordenando la cama / manchando manteles con tinta y papeles con tinta / Acabando con los miedos /… haciéndoles entender que se nos está yendo la vida, la gente y el tiempo / …Afinando mi guitarra y desafinando mis gemidos…”.

María San Felipe narra como se decidió a exponer su visión de vida en la Ciudad de México: “Soy una cantautora con 27 años de carrera en Yucatán, no tenía planeado salir de ahí. Tenía una vida aburrida, feliz y normal. Compongo de muchos géneros sobre las causas sociales en las que yo creo, de amor y de desamor. Sentí la necesidad de compartir estas canciones porque me sentía triste, yo las canto en mi casa, en mi cuarto, miles de veces y al hacerlo se opera un trabajo en mí. Algunos me dicen: ‘Mujer, tienes que ir a terapia’. Pero yo les respondo: ‘Esta es mi terapia’, después de cantar algo que me rompe, que me permite llorar, que me desahoga me puede liberar. Todo esto era tan probado para mí que me daba miedo exponerme, presentar mi poesía a la que no había expuesto en 27 años, era como que entraran a mi diario”.

Después, María San Felipe hizo una presentación para 25 personas en un jardín con la única intensión de poder desahogarse. Dice: “Quería compartirlo con el público y tener una retroalimentación, pero esto me dio la pauta ya que me decían ‘dónde podemos ver tu espectáculo’. Así que pensé en llevarlo al teatro, comenzó la gira por la República y hace un tiempo, conocí al cineasta Daniel Gruener y lo llevó al siguiente nivel, en un tiempo récord presentamos Por si volvieras en el Palacio de la Música de Mérida. Daniel hizo el trazo escénico y la iluminación que no tenía y que lo llevó a otra galaxia. En algo muy potente”.