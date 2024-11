Es un peleador muy completo que además tiene garra y disciplina. Marco es un deportista muy entregado y sabrá adaptarse al profesionalismo. No va a ser sencillo, primero tiene que prepararse y conocer el medio. Él tiene las cualidades para ser exitoso.

Hernández suma más de una década de trabajo no sólo junto a Verde, sino también como un artesa-no de futuras promesas del pugilismo nacional.

El Green, de 22 años de edad, aún no cuenta con fecha de debut en el boxeo de paga; sin embargo, su entrenador ya tiene en mente lo que podría conseguir.

Es hora de esa metamorfosis, de buscar un campeonato. Ya logró su medalla olímpica y ahora viene el proceso de mudarse a un nuevo estilo de pelea. No es un proceso que me asuste, porque ya he preparado a otros peleadores profesionales y sé cómo debemos trabajar.

Además, Verde ya enfrentó una pelea a ocho rounds, por lo que no le será tan desconocido el sector de paga.

Es muy inteligente y tiene a su lado a personas que sabrán guiarlo en esta nueva etapa.

Hernández aplaudió la decisión de Marco al elegir a Eddy Reyno-so de manager.

Es una persona con mucha experiencia, que seguramente sabrá guiar a Marco en este nuevo mundo. Somos un equipo que busca la misma meta.

El jefe de la esquina del púgil mazatleco dedicó el PND a su padre, quien también fue entrenador y forjó su estilo de enseñar. Hacerlo sentir orgulloso era uno de los objetivos del instructor.

Tenemos mucho que hacer. Vamos a esperar lo que pase respecto al boxeo en los Juegos Olímpicos, pero por lo pronto, comenzaremos a entrenar para que Marco esté en su mejor momento cuando se le presente la oportunidad de debutar.

Actualmente, el boxeo se encuentra en la mira del Comité Olímpico Internacional debido a los ma-los manejos de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur; de no crearse un nuevo organismo rector de la especialidad, podría quedar fuera del programa de Los Ángeles 2028.