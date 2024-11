Para nosotros era muy importante saldar esta deuda con las compositoras, y por eso decidimos no sólo dedicarles el coloquio, sino que cada agrupación que participe en el festival toque alguna de sus obras , aseveró Bernal Vargas.

En entrevista con La Jornada en la Ciudad de México, detalló que durante 10 días se interpretarán piezas de Fanny Mendelssohn, Grażyna Bacewicz, Clara Schumann, Eladia Blázquez, Anna Maurer, Claudia Pearl, Amy Beach y Lera Auerbach, entre otras. “Muchas de ellas no fueron visibles en su época; sus obras eran firmadas por su esposo, su padre o un hermano.

Si algo nos ha permitido mantenernos vigentes a lo largo de tres décadas es la calidad de los intérpretes que presentamos.

Entre las melodías que podrá disfrutar el público destacan algunos estrenos como I Pant for the Music wich is Divine, con música de Emma Wilde y texto de Percy Bysshe Shelley, incluida en el concierto Homenaje a mujeres compositoras. La ejecutará el Ensamble Femenino Kitty Macouzet de Bernal, bajo la dirección de Maida Martínez de la Torre. También se estrenará Túnel de pájaros, de Emmanuel Ontiveros (1978), y Súplica, de Adalberto Tovar (1984).

Papel protagónico

Bernal Vargas afirmó que un gran acierto del festival es el papel protagónico que se ha dado a los espacios del centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Los conciertos se realizan en sitios como los templos barrocos de San Agustín y de las Rosas, el acueducto de la ciudad y plazas virreinales, donde cada espacio va acorde con la música que vamos a escuchar .

El encuentro también incluye algunas actividades paralelas como los Tapetes Florales de Patamban, el coloquio Miguel Bernal Delante y detrás de la partitura: mujeres creadoras y una muestra gastronómica. Además, hay talleres y conciertos para niños.

De cara a los 40 años del festival, la organizadora agregó que el nuevo consejo artístico, que realizará la curaduría de la programación de las próximas ediciones –que será anunciado en la ceremonia de clausura–, tendrá como propósito generar mayor articulación con actos de esta naturaleza que se celebran en otras partes del mundo y la promoción del uso de la inteligencia artificial en la organización y ejecución del encuentro.