–Este proyecto refleja mi posición, contexto, perspectiva, vivencias y trabajo personal. Hay espacio al arte queer porque quise destacar a artistas de mi comunidad, pero he sido también extranjero y expatriado. Además, se enmarca en el contexto brasileño, donde el arte indígena ha cobrado gran importancia, como se ve en la elección del pabellón mismo. Muchos de los artistas indígenas que he traído son famosísimos en Brasil, desde Mahku, o los artistas yanomamis André Taniki y Joseca Mokahesi.

–Prefiero evitar este término por su connotación de ingenuidad y uso arte popular , común en América Latina. Es crucial entender las diversas formas de creatividad que reflejan narrativas y perspectivas variadas, especialmente las que no provienen de la élite o de la formación académica. Estos temas aún se debaten y necesitan mayor consenso y claridad.

–¿Por qué le has dado tanto espacio al arte mexicano?

Pedrosa, quien también fue cocurador de las bienales de Sao Paulo (2006) y Estambul (2011), se dedicó a estudiar las colecciones de arte brasileño y no occidental del MASP, interesándose en la de sus compatriotas que destacaron por su vanguardismo e impacto internacional.

Gusto de pocos

–¿Tu exposición marca un cambio claro en los gustos europeos?

–Hasta este momento, las representaciones artísticas se limitaban a los gustos de pocos. La inclusión de una variedad más amplia de expresiones artísticas en la actualidad marca un cambio social significativo. Hace apenas dos décadas, una exposición como ésta habría sido impensable. Lo interpreto como un paso crucial en el proceso de descolonización, tanto a nivel externo como interno.

–¿La estética popular podría influenciar el arte europeo?

–No es algo que se pueda generalizar. Esta tendencia es especialmente fuerte en Brasil, tanto a nivel institucional como en galerías, pero no diría que sea común en toda Europa. Exhibir este tipo de arte demanda un auténtico interés por explorar este campo, algo que he cultivado a lo largo de mi carrera. Es por eso que he logrado presentar una amplia gama de artistas indígenas, queer, marginados, de arte popular y migrantes.

–El uso del color me parece un rasgo dominante en esta bienal. ¿Ha sido una elección curatorial o es una característica de este tipo de arte?

–La concepción de la muestra no se centra en el color, sino en una dinámica que abarca dimensiones, composiciones, texturas y colores. Aunque existen obras específicas muy coloridas, como el mural monumental del colectivo indígena Mahku en la fachada del espacio expositivo en los jardines, esto no puede generalizarse. Por ejemplo, en las primeras salas del Arsenal, el visitante se encuentra con una obra textil blanca del colectivo Maori Mataaho, seguida por pinturas miny’tji en blanco y negro de la australiana Naminapu Maymuru-White. Además, se exhibe cerámica monocroma de las artistas guaraníes Juana Marta Rodas y Julia Isídez, junto con el enorme mural, ese sí, lleno de color, de la mexicana Frieda Toranzo Jaeger.

–El curador Luca Beatrice escribió en un artículo que los italianos estaban excluidos de esta bienal.

–Ese artículo es una mentira. Lo dijo sin siquiera revisar la lista de participantes disponible en la página web de la bienal. Es lamentable que haga estos comentarios basados en la ignorancia. Afirmó que sólo hay una artista italiana viva, lo cual es incorrecto. Muchísimos de los italianos presentes emigraron a otros países o si bien tienen origen distinto, son ciudadanos italianos, como Alessandra Ferrini, Fred Kuwornu, Victor Fotso Nyie. De hecho, esta exposición cuenta con el mayor número de italianos que se haya tenido en esta bienal hasta ahora.