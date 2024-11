Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2024, p. 3

Madrid. La serie más enigmática y críptica en la obra de Francisco de Goya es la de los Disparates, grabados en los que fusionó la violencia, el absurdo y lo grotesco con un fuerte componente simbólico y alegórico. Inspirada en esas piezas, la artista contemporánea española Lita Cabellut entabló un diálogo para ahondar en la miseria humana, la desigualdad y el abuso de poder, tal como hizo el propio Goya hace más de 200 años. Esta exploración se convirtió en la muestra Mísera humanidad, la culpa es tuya, que alberga la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

La artista española es una de las más admiradas en los circuitos internacionales por su mirada peculiar de mujer contemporánea que además es natural de la etnia gitana, pueblo errante e históricamente atropellado y vilipendiado. La propia Cabellut relató que el origen de la exposición fue el hallazgo de una serie de estos grabados, los Disparates, que ella misma compró desde La Haya, donde reside, después de enterarse de que fueron encontrados en una librería antigua de Madrid que se había inundado.