Gutiérrez Luna expuso que el voto de Haces apareció en el tablero en la sesión del 30 de octubre, cuando el dirigente obrero habría estado fuera del país, debido a una intermitencia técnica que no trascendió, porque no quedó registrado ni en la Gaceta Parlamentaria ni en el resultado final.

Después, cuando se le señaló que un diputado no puede votar en una curul distinta a la suya, porque el sistema se abre sólo con los datos biométricos, respondió: Por eso, señalé que posiblemente se debió a un intento de algún diputado que confundió la curul. Es una posibilidad, pero se debe a intermitencia del servicio de Internet. Eso fue todo .

–¿Cómo puede ser un error del proveedor, si el diputado tenía que estar presente, o qué otro diputado se equivocó, si cada uno tiene asignado sus datos biométricos –se le insistió.

–Fíjese lo que dije, no fue un error del proveedor, fue una intermitencia del servicio de Internet, que probablemente se generó de un intento cuando alguien trató de votar. A mí me ha pasado, a veces llegó y hay varias tabletas, tomo una, no es la mía, me doy cuenta de que no es la mía, y tomo otra. Es algo que puede suceder normalmente y no hay manipulación.