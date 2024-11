Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2024, p. 10

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó ayer en contra de la intención de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar un presupuesto 13 mil millones de pesos para el ejercicio de 2025.

A pregunta sobre el tema en la mañanera de ayer en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo expresó que si una vez que el Consejo General del instituto revise esa solicitud e insista en la misma, la Presidencia de la República enviará un escrito con argumentos contra la misma.