A una semana de la elección interna con la que el Partido Acción Nacional (PAN) elegirá a su próxima dirigencia, Adriana Dávila, aspirante a la presidencia partidaria, sostuvo que no hay piso parejo en el proceso, lo cual ya fue motivo de denuncias ante la comisión organizadora, pero anticipó que los órganos del partido no harán nada ante dichas quejas. Aun así, confió en que los militantes saldrán a votar con responsabilidad el domingo.

En entrevista con La Jornada, advirtió que de presentarse irregularidades el 10 de noviembre, presentará las denuncias correspondientes, y aunque insistió que no hay piso parejo, dejó en claro que su participación no busca legitimar el proceso interno. No estoy legitimando, estoy participando para ganar esta elección y buscar con todos los elementos que tenemos que la democracia sea una realidad. Claro que cuando ves a los alcaldes y sabes que dentro de las alcaldías hay nóminas de panistas, pues ya te imaginarás dónde está el piso parejo .