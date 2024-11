Agregó que no son ocho ministros contra el pueblo, sino defendiendo al pueblo contra los actos de legisladores que quieren privar sus derechos, de nuestros derechos básicos como todo ciudadano, ¿cuáles derechos? El derecho a ser juzgado por jueces ya establecidos con capacitación, con carrera judicial, con una trayectoria de experiencia para el conocimiento y resolución de los asuntos .

Es decir, los jueces no van a elección popular, porque la labor técnica de los jueces no pasa por las urnas, sino por las aulas de capacitación y evaluación técnica, esto es para el beneficio de los justiciables, por eso es que debemos estar preparados y de hecho todos los jueces actualmente provenimos de carrera judicial.

“La Corte no va a decir cómo va a quedar la reforma si es que la vuelven a votar, si la inválida queda vigente como estaba como el constituyente original lo discutió y públicamente quedó expresamente establecido en la Constitución.

Recordó que en una división de poderes cada uno tiene competencias específicas, y reiteró que la SCJN, como máximo intérprete, debe revisarla y aún está pendiente su validación. Si la Corte la declara inválida, esto no significa que va a definir cómo va a quedar la reforma, sino que será el legislador quien deberá determinar conforme lo que considere, en qué términos, de acuerdo con lo que el constituyente originario establece .

Durante la llamada conferencia de los jueces, la magistrada Edna Lorena Hernández Granados señaló que la Corte no pretende legislar en torno al proyecto de resolución que se discutirá este martes y en el que se propone invalidar parcialmente la enmienda judicial, solamente tomará la decisión de si es o no constitucional .

Por su parte, la magistrada Julia del Carmen María García González afirmó que sí hay una crisis en el PJF, ya que es una realidad el hecho de que persistentemente las autoridades no estén acatando sus suspensiones decretadas en juicios de amparo en contra de la reforma judicial, lo que debería prender los focos rojos.

Agregó que asumir o atribuir la responsabilidad a una sola de las partes (SCJN), que además va a ser el árbitro que dirima la controversia, pues nos parece que es tratar de evadir un poco la responsabilidad y de lanzar el foco a otro punto donde estamos evadiendo lo que nos toca. Recordemos que en estas acciones de inconstitucionalidad hay dos partes que han entrado en contienda y lo que se está cuestionando es precisamente esta reforma constitucional y todas sus consecuencias jurídicas que incluyen la tómbola, la lista, el presupuesto que ha hecho el INE, etcétera. Todo deriva de la misma reforma .

Acompañadas por el magistrado José Manuel Torres Ángel, las impartidoras de justicia criticaron la designación como integrante de los Comités de Evaluación de Arturo Zaldívar, actual coordinador de Política y Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de Javier Quijano Baz, ex diputado en la Ciudad de México.

Hay claramente quienes tienen filiaciones políticas de años que están incorporándose a estos comités y por quien en su momento dijo haber casi salvado al Poder Judicial de la Federación y luego resulta que siempre no lo salvó y que está en contra de todo lo que también ayudó a hacer; ¿qué tanto eso nos garantiza la imparcialidad, esa objetividad de poner los mejores perfiles?

Por otra parte, el magistrado Torres Ángel manifestó que se han abierto carpetas de investigación en contra de jueces que han otorgado suspensiones contra la reforma judicial para intimidarlos.