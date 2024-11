En conferencia de prensa, el petista informó que retiró la instrucción que había dado al área jurídica para que presentara a la Corte la citada notificación, porque al día siguiente el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá “ya estaba diciendo que se la iba a pasar por ‘salva sea la parte’, que ya había terminado la instrucción; y ¿eso qué? Todavía no determinan”.

El presidente de esa Cámara, Gerardo Fernández Noroña, explicó que independientemente del fallo de los ministros, la elección de juzgadores se llevará a cabo. Destacó que no se aceptarán las declinaciones de aquellos magistrados y jueces que ocupan una plaza que estará a votación hasta 2027.

El Senado ya no enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la notificación anunciada la semana pasada para que haga el sobreseimiento de los juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y otros instrumentos que controvierten la reforma judicial; ahora está a la espera de lo que decidan este martes los ministros, para anunciar la acción que se seguirá.

Sostuvo que una vez que resuelva la SCJN sobre las acciones de inconstitucionalidad, Morena y sus aliados tendrán una respuesta. De hecho, dijo que ya tienen pensado qué hacer, pero no lo vamos a adelantar, sería ingenuo porque además sería especular; para qué especulamos, esperemos, y cuando digo esperemos es que siguen las cosas su curso y si ellos intentan cambiar el curso de las cosas nosotros responderemos .

Informó que de 487 magistrados que decidieron no participar en la elección de juzgadores, 227 ocupan plazas que se votarán en 2027, por lo que no procede su declinación. Del resto, 232 ocupan lugares que se van a los comicios de 2025, y 28 no especificaron.

Por lo que hace a los jueces, 201 rechazaron ir a la elección de 2025, en 22 casos no se detalló su decisión, mientras 110 que presentaron su declinación corresponden al proceso electoral de 2027.

Fernández Noroña señaló que estos números tienen qué ver con la desinformación y porque en el Poder Judicial se les dijo que si no declinaban desde ahora no les íbamos a pagar su retiro conforme al ingreso que tienen ahora, y eso es falso, se les va a respetar su retiro con base al salario que hoy tienen .

Incluso, a quienes participen y no ganen se les respetará su retiro con fundamento en el salario actual.