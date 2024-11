H

oy, los ojos están puestos en Juan Luis González Alcántara Carrancá, por mucho que este ministro sólo es la cara visible de quienes están detrás de la banda de los ocho. A él lo seleccionaron con la pretensión de tumbar una reforma, la judicial, que ya forma parte de la Constitución, pues ni para eso es útil Norma Piña, oficialmente presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Se supone –así lo pregonan–- que los ministros integrantes de la banda de los ocho son doctos en materia constitucional, a la que dicen conocer de ida y vuelta, y que si ocupan sus puestos en el denominado máximo tribunal del país es porque demostraron ser los mejores , algo que, por lo visto, hace dudar hasta al más lerdo. El fondo del asunto es que esa pandilla no actúa con criterios legales, sino políticos (de la mano de los económicos), lo que amerita su inmediata remoción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pero ahí están, duro que dale con interpretaciones de artículos constitucionales que, dada su claridad y contundencia, no ameritan mínima exégesis, y por lo mismo los obligan a su exacta aplicación. Aun así, los ministros no cejan en su oscuro empeño de tumbar las recientes modificaciones a la Constitución para dejar intactos sus intereses y los de sus titiriteros. Se trata, pues, de una pandilla que avergüenza al país.

En su reciente carta de renuncia adelantada (que presentó para garantizar sus haberes de retiro y su jugosa pensión, en los términos de la reforma judicial que tanto cuestiona y pretende invalidar ), el lacrimoso González Alcántara Carrancá asegura: Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones, y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual .

Sin embargo, en vísperas de que la SCJN analice y se pronuncie sobre su proyecto de invalidar la reforma judicial (la cual, hay que insistir, ya forma parte de la Constitución), el ministro seleccionado para dar la cara en nombre de la pandilla (y lo que está atrás de ella) se animó a pedir a la presidenta Sheinbaum que reflexione sobre las consecuencias y que busque un escenario alternativo , ergo, pide: Déjenos una parte del negocio .