SCJN, sin facultades para modificar la Constitución

l proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara propone que la Corte, siendo la primera que debe obedecer la Constitución, se permita juzgar si debe o no aplicarse la ley suprema, lo que está totalmente fuera de sus atribuciones. Lo sabe quienquiera que haya estudiado tantito derecho.

En elecciones democráticas triunfó la presidenta Sheinbaum; en la Cámara de Diputados y en la de Senadores tienen mayoría calificada Morena y aliados, así como en 27 congresos locales. Realizaron una reforma judicial conforme con el artículo 135 constitucional. La Corte no tiene facultad alguna para modificar la Carta Magna.

La cuestión es clara, pero a pesar de ello determinados jueces y medios de desinformación corean que hay que acatar por fuerza lo que dicten los togados. ¿Implantar la dictadura de ocho ministros de la Corte? Es de risa. La cuestión es clara, tanto como lo es el total desprestigio de jueces corruptos y de medios de comunicación que desinforman. ¿Quieren un golpe de Estado para revertir la transformación que votó el pueblo? ¡¿Quieren negociar la ley?! Como ellos mismos dicen: “la ley es la ley … y hay que cumplirla”. ¡Acaten, ministros de la Corte!

Pablo Moctezuma Barragán

PJF carece de la fuerza para someter a poderes Ejecutivo y Legislativo

Los ministros no pueden convencer ni vencer. Intencionalmente he alterado la famosa frase de Miguel de Unamuno a fin de darme a entender discursivamente hablando. En segundo, quiero resaltar que de modo alguno soy ni pretendo ser un jurista; no obstante, declaro ser uno más de los millones de víctimas directas e indirectas de la corrupción judicial.

Lo que sí soy es un sociólogo y como tal comparto –como cualquier otro abogado– mucho de lo que aprendí de la teoría del Estado; en particular, la importancia del consenso y la coerción que contiene cada norma o ley y del Estado mismo.