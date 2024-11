Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2024, p. 22

Washington y Nueva York., Las casillas abren en la mayoría de los estados a las 6 de la mañana (hora local) este martes. Una de los pocas variables que estarán disponibles durante el día será el nivel de participación, y los analistas aquí están observando eso en los estados claves de Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada.

En la elección presidencial de 2020, aproximadamente dos tercios del electorado emitieron sus votos, el nivel más alto desde 1900, pero no se espera que sea tan alto esta vez. Mucho dependerá de qué segmentos del electorado deciden participar para determinar quién podría tener la ventaja.

El sistema de votación para presidente: el Colegio Electoral

No hay voto directo para presidente, sino que cada uno de los 50 estados realiza una elección con sus propias reglas y bajo supervisión estatal, no federal, en un sistema donde el candidato presidencial que recibe la mayoría del voto popular no necesariamente gana la Casa Blanca, algo que ya ha ocurrido dos veces en este siglo.

Después de que cada estado cuenta los votos, al ganador de la mayoría de cada estado se le otorgan todos los votos que le corresponden a ese estado en el llamado Colegio Electoral (hay unas pocas excepciones).El total de los 538 votos del Colegio Electoral se divide entre todos los estados de manera proporcional con la población de cada entidad. El candidato/a que acumule 270 votos del colegio electoral al ganar una combinación de elecciones estatales será el próximo/a presidente/a.

Para todos, menos siete entidades, los encuestadores y analistas acuerdan que los ganadores en esos estados ya están determinados (por su historia y demografía electoral). Bajo estas suposiciones, el consenso es que Harris arranca con 19 estados en su columna que le darán un total de 226 de los 270 votos electorales que necesita. Trump empieza con 24 estados donde la mayoría votará por él, ofreciendo 219 votos electorales. Vale señalar que si cualquiera de los dos pierde en un estado donde se pensaba que ganaría cambia el mapa electoral y sería un indicio preocupante para ese candidato.

Al final, Harris y Trump están batallando para ganar una combinación suficiente de los siete estados no definidos y por lo tanto considerados claves, para obtener o superar los 270 votos electorales que requiere para ganar la presidencia. El número de votos electorales de los siete son: Pensilvania (19), Carolina del Norte (16), Georgia (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6).

¿Cuándo se sabrá quién ganó?

Por los márgenes tan cerrados que los sondeos pronostican en la contienda tanto a nivel nacional como en los estados claves, no necesariamente se sabrá cuando concluya la noche de las elecciones, y no se puede descartar que sería hasta el sábado o incluso varias semanas, sobre todo si las disputas por los resultados en uno o varios estados se presentan ante tribunales, como ocurrió en 2000 en la contienda entre Al Gore Y George W. Bush, cuando el caso llegó hasta la Suprema Corte, que decidió el ganador de la elección pero no hasta diciembre.

El conteo del voto en algunos estados también es lento. Además, más de 75 millones ya emitieron su sufragio anticipado y en algunos estados claves, como Pensilvania y Wisconsin, las autoridades electorales no pueden iniciar el conteo hasta el mismo día de los comicios.

En Pensilvania, por ejemplo, casi 1.8 millones votaron antes, pero el conteo se iniciará mientras las autoridades también están administrando el proceso electoral de este martes.