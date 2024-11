David Brooks y Jim Cason

Nueva York y Washington., Por fin llegó el día, pero no necesariamente el final, de las elecciones nacionales, con el empate técnico entre los dos candidatos presidenciales más cerrado en décadas, y con el control de ambas cámaras también en disputa, en lo que ambos bandos de este aún duopolio político aseguran que el destino y existencia de la democracia misma está en juego.

Trump realizó mítines en Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan, los cuales están entre los siete estados claves que determinarán la elección nacional, donde reiteró sus ataques contra su contrincante de bajo IQ , sus advertencias sobre los jóvenes transgénero, sus denuncias sobre la invasión de inmigrantes y las amenazas a México si no hace lo que él desea para frenar el flujo migratorio.

Por su parte, la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, dedicó todo este último día a actos para impulsar el voto en el estado clave de Pensilvania, el cual tiene que ganar para consolidar un triunfo a nivel nacional. Ahí fue acompañada por más estrellas, entre ellas Oprah Winfrey, Lady Gaga y Katy Perry. Todo el enfoque final es impulsar la participación, su campaña informó que 90 mil voluntarios de su campaña tocaron más de 3 millones de puertas en los siete estados claves el pasado fin de semana.

Ambas campañas tienen la intención de continuar animando el voto de sus bases en las últimas horas de la contienda.

Si en algo Estados Unidos supera al resto del mundo en una elección es la inundación de información y análisis electoral, a tal nivel que no hay detalle que no sea incorporado a intensos análisis, modelos y sondeos. Pero 24 horas antes de la elección, la conclusión es que no se sabe quién ganará, ni cómo, ni cuándo se sabrá.

En un indicio del clima de temor por posible violencia durante o después de la elección, negocios cercanos a la Casa Blanca han colocado barreras de madera sobre sus vitrinas. La policía local dice que no tiene información confiable de que brotará la violencia, pero dada la experiencia después de las elecciones de 2020, los comerciantes se están preparando.

Entre lo que sí se sabe, por ahora, es que la participación, o no, de ciertos sectores será determinante tanto para el concurso presidencial como el legislativo. Observadores examinarán en particular la participación de estos sectores: