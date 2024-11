Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2024, p. 27

Oaxaca, Oax., Integrantes de la organización Mujeres Indígenas y Afros Unidas por el Bien de la Costa Oaxaqueña (Miuco) se manifestaron ayer frente a palacio de gobierno para demandar atención a sus demandas, entre ellas la presentación con vida de la defensora de derechos humanos Sandra Estefana Domínguez, así como para repudiar el feminicidio de la enfermera Judith Vianney Toledo.

Las inconformes acusaron que desde hace año y medio han solicitado audiencia al gobernador morenista Salomón Jara, pero no han sido atendidas, e incluso han sido amenazadas; además, exigieron un alto a la violencia feminicida que prevalece en la entidad.

La presidenta de Miuco, Alicia Santos, lamentó la desaparición de Domínguez ocurrida el pasado 4 de octubre, y el feminicidio de Judith Vianney –quien fue hallada sin vida un día antes, el 3 de octubre–; y no obstante que ambos casos se dieron por separado, prueban que la violencia hacia las mujeres no se detiene en Oaxaca y las autoridades no la atienden a fondo.

Asimismo exigió que los proyectos que Miuco ha solicitado al gobierno estatal sean implementados para apoyar a sus agremiadas, la mayoría mujeres indígenas de escasos recursos.