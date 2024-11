Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2024, p. 9

Son cuatro décadas desde que el personaje de mimo provocador y juguetón de Ramón Solano ha llevado alegría a calles y plazas de la Ciudad de México.

Su propuesta gira entre la improvisación y sus creaciones, y recibirá un homenaje por su trayectoria; también abrirá la programación de la edición 11 del Encuentro Internacional de Clown, del 15 al 24 de este mes, que incluye nueve espectáculos, dos talleres, un showcase, una presentación editorial y la participación de España, Colombia, Chile, Venezuela.

Empecé en 1984 en la Alameda Central. Después de haber cursado un taller de teatro en Bachilleres me encontré con un grupo de amigos que se dedicaban al mimo; no hablaban, lo cual atrapó mi atención. Me jaló esa manera gestual y silenciosa .

Después, se adentró en la danza y el teatro, “con la finalidad de alimentar mi personaje, porque en la calle es un poco silvestre abordar las artes, es algo rudo, pero siempre existen los colores, y eso trato de expresar. Cuando empecé, a un lado del Palacio de Bellas Artes, había una efervescencia de trabajo en las calles, lo que me nutrió, pero también era necesario aprender el oficio de este ser parte del clown.