No Other Land comenzó mucho antes de la guerra en Gaza. Se cuenta en gran parte desde la perspectiva de Adra, quien nació en Masafer Yatta, una colección de aldeas en Cisjordania ocupada.

Nueva York., Basel Adra, palestino, y Yuval Abraham, israelí, pasaron cinco años filmando una película que retrata la vida diaria en la aldea de Adra bajo la ocupación israelí. El resultado es No Other Land, que ha sido aclamado como uno de los documentales más poderosos del año y ha ganado premios en festivales internacionales.

Paradoja del éxito

Realizada por un colectivo palestino-israelí (los otros dos directores son Hamdan Ballal y Rachel Szor), No Other Land terminó de filmarse en octubre de 2023.

Veo las noticias los últimos días, cientos de personas en Gaza muriendo, rehenes israelíes también, masacres todos los días, sin parar , dice Abraham, un periodista judío del sur de Israel. Estamos aquí mostrando una película en cines con aire acondicionado. Hay una gran disonancia en participar en festivales cuando nada es festivo y todo está empeorando .

La guerra en Gaza ha alterado inevitablemente el paisaje para No Other Land, que combina la realización de documentales y el activismo para poner un rostro humano al sufrimiento palestino. Ha ganado premios en Berlín, Suiza, Vancouver y Corea del Sur, pero para Adra, poco de eso importa.

“Hicimos esta película para no perder Masafer Yatta, para no perder nuestras casas –afirma–. Es muy exitoso para la película, pero cuando vuelvo a la realidad, está empeorando, así que hay conflicto en mi mente. La película está teniendo éxito y publicidad, la gente quiere verla, pero no ayuda a lo que sucede en el terreno. No cambia nada”.

No Other Land se vio envuelta en controversia poco después de su debut en febrero en el Festival de Cine de Berlín. Mientras aceptaba el premio al documental, Adra habló sobre la dificultad de hacerlo cuando hay decenas de miles de mi gente masacrada, y masacrada por Israel en Gaza . Abraham pidió el fin de la ocupación de los territorios palestinos.

En Alemania, donde hay gran sensibilidad hacia cualquier declaración antiisraelí, numerosos políticos criticaron a los cineastas por no mencionar a las víctimas israelíes ni a Hamas.