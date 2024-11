Unos recortes tan salvajes implican que Trump tendría que persuadir al Congreso de hacer cambios importantes en estos programas. Pero esperen sentados. Trump ya tuvo cuatro años para desmantelar el estado administrativo cuando fue presidente y no lo hizo. Ahora está haciendo promesas populistas que aumentarían (no reducirían) el déficit más de 7.5 billones de dólares en los próximos 10 años ( https://on.wsj.com/4fzp1w2 ).

Estas son algunas de las muchas razones por las que 23 economistas estadunidenses ganadores del Premio Nobel recientemente firmamos una carta abierta en respaldo a Harris (https://cnn.it/4eehd1N). Es difícil conseguir que dos economistas se pongan de acuerdo en algo, pero llegamos a la conclusión de que, en términos generales, el programa económico de Harris mejorará la salud, la inversión, la sostenibilidad, la resiliencia, las oportunidades de empleo y la equidad de nuestro país, y será sumamente superior que la agenda económica contraproducente de Donald Trump . En esta elección las cuestiones de bolsillo juegan un papel importante y los economistas ganadores del Premio Nobel concluimos que, sin duda, Kamala Harris sería una mucho mejor administradora de nuestra economía .

Muchos estadunidenses, comprensiblemente, quieren olvidar todo el caos (y el exceso de muertes por covid-19) que prevaleció durante la presidencia de Trump. Pero no debemos hacerlo. Ante la clara intención de Trump de buscar represalias contra lo que llama enemigos dentro y con el Partido Republicano convertido en nada más que un culto a la personalidad, existen pocas dudas de que una segunda presidencia sería aún peor que la primera.

Si bien la fortaleza económica de Estados Unidos descansa en los pilares de la ciencia y la tecnología, Trump ha propuesto, en repetidas ocasiones, recortes masivos del gasto federal en investigación (https://bit.ly/3Cb9SCJ), lo que sería devastador para los progresos en ciencia básica y tendría un efecto dominó en muchos sectores económicos claves. Cuando estaba en el poder, hasta los republicanos entendieron la temeridad de sus propuestas en este ámbito y votaron en contra. Pero hoy el servilismo humillante del partido hacia él es total.

En otra carta abierta a mis colegas economistas ganadores del Premio Nobel y a mí se nos sumaron científicos también galardonados con el Nobel (más de 80 en total) (https://nyti.ms/3UF1v8Z). Juntos, señalamos que los enormes incrementos del nivel de vida y las expectativas de vida en los últimos dos siglos son, en gran medida, producto de los avances en ciencia y tecnología. Kamala Harris lo reconoce y entiende que mantener el liderazgo de Estados Unidos en estos campos requiere de un respaldo presupuestario del gobierno federal, de universidades independientes y de la colaboración internacional. Harris también reconoce el papel fundamental que han desempeñado los inmigrantes en el avance de la ciencia .

Lamentablemente, ni siquiera Musk –cuyas empresas dependen de la ciencia básica realizada por otros– ha considerado plenamente lo que Trump implicaría para su balance de resultados. La codicia cortoplacista –una obsesión con los recortes fiscales y una regulación más liviana– ha seducido a muchos capitanes de la industria y de las finanzas a sumarse al equipo de Trump, quien les ofrece un capitalismo de amigos rentable, una suerte de capitalismo que, aunque funcione bien para Musk y otros multimillonarios, no será bueno para el resto de nosotros. Pero Harris, al menos, proyecta la esperanza de que, a través del razonamiento y la cooperación, los estadunidenses podemos crear una economía más resiliente, inclusiva y de más rápido crecimiento: una economía que supere al capitalismo clientelista y comparta los beneficios del crecimiento de manera más equitativa.

*Ex economista jefe del Banco Mundial y ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos. Profesor universitario en la Universidad de Columbia, premio Nobel de Economía y autor, más recientemente, de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company (https://bit.ly/48BNzSY), Allen Lane (https://bit.ly/48ze3nY), 2024).

