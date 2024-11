De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2024, p. 18

El gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue galardonado con el premio M&A Loan Deal of the Year en los Global Banking and Markets: Latin America Awards 2024, por la transacción de 6 mil 200 millones de dólares para la adquisición de 13 centrales eléctricas a Iberdrola.

La dependencia informó en un comunicado que el reconocimiento distingue el impacto transformador y la alta calidad de ejecución de la operación, que contó con la participación de instituciones clave como BBVA, Bancomext, Banobras, Nafin, Santander y SMBC.

En agosto pasado, La Jornada informó que tanto las administradoras de fondos para el retiro como el gobierno federal, por conducto del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), administrado por Mexico Infrastructure Partners, serán coinversionistas de las 13 plantas que Iberdrola vendió a México.

El 4 de abril de 2023 el gobierno anunció la compra de Iberdrola para elevar de 39 a más de 54 por ciento su participación en la generación de electricidad en el país, ya que las plantas adquiridas producirán 8 mil 500 megavatios adicionales.