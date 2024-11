Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2024, p. a11

Madrid. La Real Federación Española de Futbol (RFEF) aplazó varios partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, tras aceptar la solicitud del Valencia de modificar la fecha de sus encuentros por la catástrofe de la depresión aislada en niveles altos (DANA). Además, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se pronunció al respecto y cuestionó que se jugara futbol en otras partes del país.

Debido a las consecuencias provocadas por este acontecimiento, varios encuentros fijados para esta semana en la Copa del Rey tuvieron modificaciones en sus horarios , señaló el máximo organismo que rige el futbol español en un comunicado.

La modificación de las fechas afecta tres partidos donde participan equipos de Primera División. El CP Parla Escuela, que se medirá ante el Valencia y el Manises contra Getafe, se disputarán ahora el 26 de noviembre y aún falta por determinar la fecha del encuentro entre el FC Jove Español y la Real Sociedad.

El estratega merengue Carlo Ancelotti expresó que no tiene sentido que en otros lugares del país las competiciones continuaran como estaba previsto y argumentó que en España no hay entusiasmo por jugar al futbol en estos momentos.