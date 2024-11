Alberto Aceves

La sonrisa habitual de Emilio Escalante, presidente del club Atlante, se queda a medias. Algo impide que el empresario pueda hablar en condiciones tranquilas, luego de que autoridades de la alcaldía Benito Juárez anunciaron el sábado la clausura del estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México. Lleva días en espera de una notificación, algún informe de los propietarios del inmueble que dé claridad sobre qué se necesita para quitar los sellos de suspensión. Es una falta de respeto , dice a La Jornada con el fastidio de tener noticias sólo por redes sociales. Lo digo muy directo y muy de frente: al Atlante se le tiene que respetar y, si no es así, tendremos que buscarle algún lugar dónde se le dignifique, ya estuvo bueno de eso .

Los Potros jugaron ayer a puerta cerrada su último encuentro en la fase regular de la Liga de Expansión en las instalaciones de Cantera (4-0 ante la Jaiba Brava). Al terminar en primer lugar, cerrarán la serie de cuartos de final con Dorados en una sede que aún no está definida. Nos sorprende la forma en que se hicieron las cosas. Si había dos eventos programados el mismo día, ¿por qué mejor no se busca quién fue el que los autorizó? , plantea el directivo azulgrana. Lo tienen que transparentar los dueños y las autoridades. No es posible que el sábado a las 11 de la noche salgan y digan que el estadio está clausurado, sin publicar siquiera un comunicado como corresponde .

Desde que el Atlante regresó en 2020 a la Ciudad de México, el acuerdo para jugar en el recinto de la colonia Nochebuena –donde América y Cruz Azul son locales– se ha extendido hasta finales del próximo año. Escalante desconoce en qué condiciones va a terminar el procedimiento de la alcaldía. Los documentos del club están en regla. Yo no sé cómo están ellos (los dueños) en su parte jurídica, no tenemos ninguna información, estamos totalmente incomunicados , agrega sobre la responsabilidad de la familia Cosío, propietaria del inmueble, para atender la situación. No tienen un poquito de sentido común ni respeto por la afición que ya había comprado su boleto .