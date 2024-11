H

ace unos días, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de conocida ascendencia priísta, quien hace poco declinó participar en las elecciones del año próximo, conocedor de la ciencia jurídica y con experiencia también en otras áreas de la administración pública, en la Universidad Harvard, de la que es ex alumno, habló a un grupo de alumnos y maestros de ese centro de estudios de un tema candente en México, el de la reforma judicial.

Por su cuenta, o como parte de la muy costosa y bien coordinada campaña para frenar esa reforma, en son de burla opinó sobre el tema, lo que dijo, provocó la risa de su colegas o amigos universitarios y también la justa indignación de autoridades mexicanas. El video en el que se le ve bromeando y disertando de un tema tan polémico y sensible, provocó diversos comentarios; mereció una mención negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y críticas diversas entre las que me llamó la atención en especial, una carta a El Correo Ilustrado de La Jornada de la lectora y activa ciudadana Tere Gil, titulada atinadamente Lastimoso evento en la Universidad Harvard . La carta no tiene desperdicio; Tere Gil opina que se trató de un espectáculo y que se ocupó indebidamente, ante extranjeros, de un tema que corresponde en exclusiva a nosotros los mexicanos y adelantó que el incidente podría llegar a tipificarse, lo que parece extremo, como traición a la patria; concluye: La misma rectoría debiera ofrecer disculpas públicas .

También repruebo el hecho, pero algo más se conectó en mi memoria, el incidente me recordó otro interesante tema de un pasado ya lejano, pero digno de ser recordado. Se trata de la Profecía de Lansing sobre México ; de esa profecía que llamaría más bien receta o estrategia para dominar a nuestro país o controlarlo en favor de Estados Unidos.

Quien primero me habló de ella, fue un viejo amigo y compañero de lucha, José Ángel Conchello; la conocía muy bien y la usaba en la lucha política en contra del viejo sistema priísta. Conchello siendo senador, murió en un extraño accidente en una época en que defendía desde la tribuna, la integridad de nuestro mar territorial en el Golfo de México, un yacimiento de petróleo llamado hoyo de dona disputado a México por el gobierno de nuestros vecinos. El accidente en que murió provocó sospechas de familiares y amigos que lo relacionaron con su actitud patriótica en un tema tan delicado.